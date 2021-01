Pasqual: "Il Napoli deve scacciare i fantasmi. Lozano falso nove scelta giusta..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex calciatore ed attuale commentatore televisivo Manuel Pasqual: “Il mettere in discussione Gattuso dopo due settimane in cui si parla solo del suo rinnovo praticamente non va bene. Non è sicuramente una situazione facile ma il gruppo squadra, compreso l’allenatore, ora devono pensare a fare la prestazione migliore possibile questa sera. Il Napoli deve scacciare i fantasmi a partire dalla partita con lo Spezia”.

Sull’ipotesi Lozano prima punta e il ritorno al 4-3-3: “Contro lo Spezia in campionato e con Lozano falso nueve il Napoli ha creato un sacco di occasioni, è normale che poi Gattuso ha chiesto più cattiveria sotto porta. La scelta di mettere il messicano come attaccante non fu cattiva perché in quella gara ci furono 29 o 30 tiri in porta facendo praticamente un solo gol mentre con la Fiorentina 10 tiri e 6 gol. Il 4-3-3 dà più equilibrio ma conta più di tutto l’aspetto mentale”.

Sui troppi alti e bassi: “E’ un campionato strano con risultati strani, anche Conte o Pirlo hanno avuto alti e bassi e non hanno avuto continuità. Col Sassuolo ci sta comunque di essere messo in difficoltà perchè quest'anno come l'anno scorso ha dato dimostrazioni molto importanti. Col Verona invece è stato strano perché il Napoli sulla carta è più forte, forse il gol dell’1-0 ha un po fatto staccare la spina e al primo gol subito da Dimarco si è un po' disunito”.