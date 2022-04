Pasqual: "Sarà una bella sfida, ma il Napoli è la più in forma del campionato"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Manuel Pasqual, ex calciatore della Fiorentina

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Manuel Pasqual, ex calciatore della Fiorentina: "Il Napoli arriva da tre vittorie consecutive, nelle ultime cinque solo una sconfitta. A livello di numeri fatti è la migliore, forse la Roma ha fatto 4 vittorie ed un pareggio. La Fiorentina sta facendo un ottimo campionato, sarà una bella sfida. Entrambi hanno un obiettivo davanti, chi per lo Scudetto chi per l'Europa".