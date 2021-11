Pasqual su Ola Aina: "E’ un profilo adatto alla rosa di Spalletti"

Manuel Pasqual, ex terzino di Fiorentina e non solo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Interessamento del Napoli per Ola Aina? Può essere un profilo adatto alla rosa di Spalletti, è un buon giocatore. Mario Rui sta facendo abbastanza bene, ma non ha mai avuto una grandissima costanza in questi anni. A gennaio tutto dipenderà dalla posizione che si troverà il Napoli e dalla volontà del presidente di investire sul mercato per cercare di vincere lo scudetto. Se vuoi investire su un certo tipo di giocatori sai che i prezzi nella finestra invernale sono più alti rispetto al loro reale valore, però speri con questi giocatori di fare quell'ulteriore salto di qualità che ti possa permettere di giocartela fino in fondo.

Di Lorenzo? Ha grandissima qualità fisiche e tecniche, sono stato felicissimo quando quest’estate a Londra è diventato campione d’Europa. Mi sono sempre chiesto come mai fosse esploso così tardi e nessun club importante si era mai accorto di lui. In caso di emergenza può giocare anche da centrale difensivo, è quindi un giocatore duttile che qualsiasi allenatore vorrebbe.

Politano meriterebbe una chance in Nazionale? Trovando continuità e prestazioni col Napoli può farcela. Ai Mondiali un giocatore deve arrivare con delle partite all’attivo. Bisogna vedere anche chi ha più giocato e non solo un giocatore che rientra negli schemi di Mancini, come è stato Bernardeschi agli Europei. Ha la sfortuna di essere in questo momento dove in quel ruolo ci sono tanti giocatori forti.

Rinnovo Insigne? Con un Napoli primo in classifica questa squadra ha bisogno di Lorenzo. L’uscita del suo procuratore è stata molto forte, ognuno tira l’acqua al suo mulino ma partire da una trattativa da meno 40% non sarà facile. Il giocatore comunque dovrà dare tutto il suo contributo fino a fine stagione e poi al termine del campionato ognuno potrà andare per la sua strada”.