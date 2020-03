Pasqualin: "Dai calciatori deve arrivare disponibilità al taglio stipendi. Sul mercato..."

Lo storico procuratore Claudio Pasqualin è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per affrontare vari temi del calcio ai tempi del Coronavirus: "L'importanza del calciomercato per i tifosi non dico sia pari a quella del calcio giocato, però... Con tutta franchezza, però, credo che in questo momento la gente avverta poco la necessità di parlare di calciomercato. I tempi della prossima stagione verranno dettati dall'evoluzione del virus. Conseguentemente verranno decisi anche i tempi del calciomercato".

STAGIONE SALTATA? - "Dobbiamo avere pazienza e nutrire la speranza che questa stagione possa concludersi per assegnare lo scudetto, i posti in Europa, le retrocessioni e le promozioni. Spero che nel frattempo Tommasi annunci la disponibilità della categoria ai tagli degli stipendi. Se io non gioco, è giusto che venga pagato? Anche se sono impossibilitato a giocare? Questa è la grande domanda. Credo che l'A.I.C. debba mettersi a lavoro per stipulare un nuovo contratto collettivo che preveda la proroga degli accordi in essere".