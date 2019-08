Pasqualin: "Regolamento del mercato da rivedere, va fatta luce su plusvalenze e bilanci"

Il procuratore Claudio Pasqualin ha parlato ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno per fare il punto sul calciomercato azzurro: “De Laurentiis ha più volte sottolineato anche i costi spropositati del calciomercato facendo notare anche la distanza tra la Premier League e gli altri campionati - ha esordito -. Come andrebbe affrontata questa problematica? Bisogna rivedere le regole, far luce sulle plusvalenze e sui bilanci. Si stabiliscono prezzi senza criterio, guardate l’Inter che vende i ragazzini a 10 milioni. Servirebbe una rifondazione, anche sul tema dei procuratori che ormai sono più degli intermediari, faccio l’esempio dei giocatori a parametro zero, con le commissioni per quelli che dirigono il traffico e indirizzano i calciatori in virtù dei propri interessi e non di quelli dei loro assistiti".