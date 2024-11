Pastore: "Classe arbitrale mediocre. Uno come Conte lancia un sassolino e scoppia tutto..."

vedi letture

Giuseppe Pastore, giornalista, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha parlato di uno degli episodi arbitrali che ha fatto discutere negli ultimi giorni: "Arbitraggio Inter-Napoli? Ho visto la partita, Mariani è stato leggero in quell'episodio poi per il resto... Ti dico anche un'altra cosa: il famoso fallo di mano di Olivera, che nessuno vede se non al replay, secondo me nasce dal fatto che nessuno protesta.

E questo è un atteggiamento che purtroppo porta sempre a un secondo in più di revisione, perché Lautaro è lì ma non se ne accorge. Io ho visto rigori dati per cose molto più minime di quella. Per me non è rigore, per me deve esserci un omicidio (ride, ndr). Parole Conte? Lui sa benissimo che deve battere sulla debolezza della classe arbitrale, che non è che sbaglia in direzione di qualcuno, se è in direzione di qualcuno è delle squadre potenti: Inter, Milan, Juve, Napoli, le romane, chi più chi meno hanno sempre un trattamento più privilegiato. Questo è il problema alla base della mediocrità classe arbitrale attuale, che è un problema che dura da tantissimo. Quindi nella mediocrità, qualunque Conte - fino a un certo punto perché bisogna essere Conte ed allenare il Napoli o una grande squadra per avere il risalto mediatico - basta gettare un sassolino e scoppia quello di cui noi ancora oggi stiamo parlando dopo cinque giorni".