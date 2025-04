Pastore: "L'Inter rischia anche all'ultima giornata! Se il Como spensierato imbrocca la gara..."

Nel corso di Elastici su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della corsa Scudetto: "Intanto c'è la questione semifinale, Inter-Roma arriverebbe tra il derby di Coppa Italia e il Barcellona. La Roma battendo il Verona arriverebbe lì con l'ultima possibilità anche per il quarto posto. La Lazio alla penultima dipende forse anche da cosa farà col Bodo. La Lazio se va avanti in EL può lasciare qualcosa in campionato. Inter-Lazio sarebbe però dopo la finale di Coppa Italia.

Ma per me sarà molto fastidioso anche il Como all'ultima giornata: è senza pensieri, ci terrà a chiudere bene e non fa le barricate. Se arriva stanca lì, anche all'ultima giornata può soffrire come la famosa Juve a Perugia, gare insignificanti apparentemente ma che danno lustro. Le insidie però sono Bologna e Roma nell'immediato, più Bologna che Roma, e se non vince a Bologna non avrà più margine d'errore. L'Inter potrebbe fare 12 partite, il Napoli 6, siamo al doppio. Le insidie saranno per me soprattutto fuori casa: Bologna, Torino che in casa vorrà togliersi una soddisfazione ed il Como che se imbrocca la giornata giusta... il Napoli lo sa bene del Como. Il Napoli va a Lecce, ma dopo ha il Verona e lì forse deve fare punti, ci sono discorsi mentali, di diffidati, non stenderà tappeti rossi, certo, ma un po' pesa. Poi a Parma alla penultima, sarà tranquillo forse...".