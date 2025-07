Pato celebra il Napoli: "ADL è fortissimo e continua ad investire dopo lo scudetto"

Alexandre Pato parla dell'approdo di Massimiliano Allegri in rossonero e non solo in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Vedere Allegri su questa panchina mi fa tornare in mente bei ricordi, quelli dello scudetto vinto insieme. Avevamo una squadra di campioni come Ibrahimovic, Thiago Silva, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Nesta e tutti gli altri. Eravamo un gruppo eccezionale e abbiamo riportato il Milan in alto. Ora spero che ci riescano questi giocatori. Il primo obiettivo deve essere la qualificazione alla Champions, poi... si vedrà. Allegri è una garanzia: di allenatori bravi come lui in circolazione ce ne sono pochi. E’ uguale a 15 anni e sa ancora farsi amare dal gruppo".

Come Ancelotti che adesso guida la Seleçao.

"Per noi brasiliani è un onore avere un allenatore così vincente. Carlo resterà sempre una persona speciale per me perché mi ha portato al Milan e mi ha fatto crescere. I giocatori lo seguiranno e si toglieranno delle soddisfazioni, ma farà bene anche suo figlio Davide alla guida del Botafogo. Essere sulla panchina del Brasile comporta grandi pressioni, ma se c’è una persona che può sopportarle e ottenere dei risultati, quella è Ancelotti. Può vincere il Mondiale".

Continuiamo con gli allenatori che ottengono risultati: impressionato da Conte che ha vinto primo anno al Napoli e adesso punta al bis?

"Il Napoli sta facendo bene perché ha un presidente fortissimo e un allenatore altrettanto forte. La scorsa stagione è stata fantastica e ha festeggiato il tricolore, ma continua a investire perché l’Inter vorrà riscattarsi. Il Milan è reduce da un’annata difficile e ora ha voltato pagina: con Allegri spero di rivederlo in alto".