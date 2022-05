Pavarese: “Edo DL è troppo ingombrante, in quel ruolo serve uno come Hamsik”

A “Senza Filtri”, programma in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli

A “Senza Filtri”, programma in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli: “Sugli scontri a La Spezia? Chi è addetto alle organizzazione delle gare, conosce come sono strutturate le proprie tifoserie. I responsabili dell'ordine pubblica della Prefettura di La Spezia non erano a conoscenza dei rischi che si potevano correre?... Il pensiero dei tifosi sull'uscita del Napoli dello Scudetto? Non credo ai complotti della società che non ha deciso di vincere. La squadra è stata migliorata rispetto all'anno scorso, con l'innesto di Anguissa, lo stesso Juan Jesus e comunque con Osimhen che ha trovato maggiore continuità. La società, però, sarebbe dovuta intervenire prima.

Giuntoli? E' uno dei migliori direttori sportivi in Italia. Sulla società del Napoli? La figura di Edoardo De Laurentiis è troppo ingombrante nei confronti dei calciatori. La proprietà deve fare la proprietà, i calciatori devono avere sempre rispetto e timore nel confronto dei proprietari. Affidare questo ruolo ad un ex calciatore, credo possa essere la soluzione giusta. Un ruolo del genere potrebbe ricoprirlo Hamsik oppure lo stesso Mertens”.