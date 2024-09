Pavarese: "Esterno destro? Oltre a Mazzocchi forse c'è un'altra soluzione interna"

L'ex dirigente del Napoli, Gigi Pavarese, è intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv: “Quello del Napoli è stato un mercato molto positivo, funzionale a quelle che erano le necessità messe sul tavolo da Conte, da questo punto di vista la società, anche se con un po’ di ritardo dovuto alla cessione di Osimhen, ha accontentato l’allenatore, mettendo a disposizione una squadra sullo stesso piano di Inter e Juventus. In più, c’è il vantaggio di non partecipare alle coppe europee, vorrà dire che quest’anno le studieremo e nella stagione prossima le vivremo da Campioni d’Italia.

Per l’esterno destro c’è anche gennaio, fermo restando che abbiamo bisogno di gente come Mazzocchi, un napoletano che dà il 1000% per la maglia azzurra. In ogni caso c’è anche Rafa Marin ed il suo completo ambientamento potrebbe anche dirottare Di Lorenzo sulla fascia destra. Tutto può essere.

La sconfitta di Verona è stata salutare, sono tutti tornati con i piedi per terra, l’entusiasmo per l’arrivo di Conte ha forse spostato l’attenzione su altro, è tornata l’umiltà che deve contraddistinguere questa squadra, non bisogna sottovalutare mai niente".