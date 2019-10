Pazienza: "Insigne vive un problema di posizione nel Napoli"

Michele Pazienza, ex centrocampista azzurro e ora allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne vive un problema di posizione al Napoli. Io ho un'idea. Secondo me Insigne, nel momento in cui si convince che può ancora ricoprire quel ruolo sulla fascia e quindi spendere più energie e allontanarsi un po' dalla porta, potrà farlo tranquillamente. Se non si convincerà la situazione potrebbe complicarsi e Ancelotti dovrà rimetterlo come seconda punta o cambiare modulo con un 4-3-3 e lasciarlo ala sinistra con mansioni diverse".