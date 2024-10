Pazienza su rinnovo Kvara: "Merita di più, ma non bisogna creare squilibri nello spogliatoio"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Pazienza, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juve.



Anche lei si inserisce tra coloro che vorrebbero Lobotka nella propria squadra?

“Lobotka è un centrocampista dinamico, riesce ad abbinare le due fasi con una grandissima qualità. Certo, poi dipende anche dalla richieste dell’allenatore, ma tutte le squadre lo vorrebbero con loro".

Sulla vittoria del Napoli ad Empoli?

“Quando una squadra riesce a vincere in un campo ostico, contro una squadra che sta giocando davvero bene, nonostante le assenze, e pur giocando non una buonissima partita, la dice lunga sul valore della rosa”.

Sulla stagione del Napoli?

“Il Napoli ha avuto un impatto devastante. Dopo l’anno scorso, e la prima partita della stagione, hanno ripreso il cammino. Ora devono trovare quella continuità che può permettere di arrivare fino in fondo”.

Cosa ha dato Conte alla squadra?

“L’impatto è quello che incide. Ognuno di loro sa che deve assumere un certo atteggiamento, per poter essere al centro del progetto. Ognuno di loro deve guadagnarsi la titolarità della domenica ed in questo Conte é bravissimo perché non ha nessun problema a fare scelte diverse. Quindi, i giocatori hanno capito che devono tenere sempre il piede sull’acceleratore”.

Su Kvara?

“Sono sincero, il discorso appena fatto riguarda il 99% della squadra. Poi, Conte sa benissimo che per forza di cose in ogni squadra ci deve essere il giocatore chiave e importante. Ecco, Kvara potrebbe essere quel giocatore che merita qualcosa in più. Certamente poi lo devono capire anche capire anche i giocatori, per non creare squilibri all’interno dello spogliatoio”.