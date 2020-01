Pecci: "Il problema in questa stagione è stato l'addio di un giocatore importantissimo"

L'ex calciatore Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al momento del Napoli: "Mi fa piacere che il Napoli stia mettendo un po' fuori la testa. Domenica è andata bene, hanno usato il cervello tenendo la squadra corta e non dando profondità alla Juve. Questo risultato è la dimostrazione che se non prendi gol poi alla fine qualcosa arriva. Il problema numero uno del Napoli in questa stagione è stato l'addio di Albiol, era il perno della difesa".