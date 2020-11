Pedullà: "Un'assurdità le Nazionali per partite non indispensabili, si può rinviare tutto"

"Che senso ha, in piena pandemia, andare in giro per l’Europa o per il mondo con la necessità che tale non è di giocare partite?". Lo scrive sul suo sito Alfredo Pedullà. "Lo diciamo con il massimo rispetto per la Nations League, ma soprattutto considerando cosa sta accadendo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. L’appello dei club non è figlio di un egoismo da condannare, piuttosto si tratta di una constatazione che andrebbe fatta ai piani più alti, senza perdere troppo tempo e alla larga da qualsiasi forma di polemica. E’ un’assurdità girare il mondo per giocare partite non indispensabili: ecco perché basterebbe un tavolo di pochi secondi, una conference call velocissima per rinviare il tutto. A data da destinarsi, quando i rischi non saranno più dentro l’angolo tra un aereo intercontinentale che parte e un altro che arriva".