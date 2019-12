Pepe sull'ipotesi Maran al Napoli: "Non credo sia l'allenatore giusto"

A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Simone Pepe, procuratore ed ex calciatore di Juventus e Udinese: "Il primo gol con l’Udinese l’ho segnato contro il Napoli, di sinistro: con un tiro così strano che se lo riprovo cento altre volte, il pallone non entra mai! Udinese-Napoli? Entrambe vivono un momento non positivo, ma differente. L’Udinese non è una squadra forte come negli anni precedenti, il Napoli invece è forte ed ha il destino tra le mani".

MARAN - “Rolando Maran non credo possa essere l’allenatore giusto per il Napoli, in questo momento: il Napoli ha bisogno di qualcosa di più e non me ne vogliano Cagliari o Chievo, ma non possiamo paragonare queste piazze a quella azzurra".

SCUDETTO - "Anche in questo caso dipenderà dalle coppe europee perché se l’Inter si concentrerà solo sul campionato potrà dire la sua fino alla fine. Conosco bene mister Antonio Conte e posso dire che quando può preparare le partite in una settimana è devastante, ma dover fare i conti con questa Juventus non è facile: è la più forte di sempre”.