Per Orsi non c'è confronto: "Tra Vicario e Meret è molto più forte il portiere del Napoli"

Così Fernando Orsi, ex portiere e commentatore Sky, ospite a Ottochannel della trasmissione “La Domenica Azzurra”.

TuttoNapoli.net

“Strapotere Napoli, deve crollare per farsi raggiungere. Ha la mentalità da grande squadra ormai. Spalletti ha sfatato due tabù. Vicario-Meret? Molto più forte l’azzurro”. Così Fernando Orsi, ex portiere e commentatore Sky, ospite a Ottochannel della trasmissione “La Domenica Azzurra”: “Il Napoli deve crollare per farsi raggiungere dalla Juventus, 10 punti significano tre ko e in pareggio. E significa che la Juve deve fare un fiotto ancora. Difficile. Poi ci sono le altre più vicine. Diciamo che ad oggi lo strapotere del Napoli è evidente. In genere chi gioca meglio vince. Certo qualche eccezione in passato c’è stata, ma il Napoli di Sarri non aveva la mentalità da grande squadra che invece ha questo team. Allora la Juve era abituata a vincere e la spuntó. Ora gli azzurri mi sembrano molto pronti. Spalletti ha sfatato due tabù: vince e convince di domenica e di mercoledì con le coppe, ha agevolato l’inserimento immediato dei nuovi stranieri. In passato erano luoghi comuni ai quali si attaccavano gli allenatori quando le cose non andavano bene.

Le due gare interne con Empoli e Udinese? Una grande occasione, fare 6 punti sarebbe il massimo, ma anche 4 non sarebbero male. L’Udinese è squadra fisica ma non ha più la polverina magica di qualche settimana fa. L’Empoli è fresco, agile, può mettere in difficoltà se gli si lascia campo aperto ma ovviamente il Napoli è molto più forte. Chi è più forte tra Vicario e Meret? Senza dubbi il secondo, e anche nettamente. Vicario sta facendo bene, ma gioca ad Empoli e viene sollecitato con tante parate. Meret ha dovuto fare due interventi a Bergamo, entrambi decisivi e anche notevoli tecnicamente, specie il secondo su Mahele”