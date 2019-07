Perinetti: "Bisogna avere fiducia in Ancelotti, sa che James può dare qualcosa in più"

Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Giorni di ritiro importanti? È il momento topico della stagione, anche se spesso le società vanno a fare tournée dopo pochi giorni di ritiro, prima erano più lunghi. Credo che sia un momento importante per definire ed assimilare i concetti. Trattiva James come quella per Maradona? Ci possono essere delle somiglianze. Le società sono diverse, ma mi pare che il Napoli abbia la volontà del giocatore, poi ovviamente ci sono altri elementi, gli inserimenti da parte degli altri sono all'ordine del giorno. La volontà del calciatore, alla fine, risulta sempre dominante. Io mi fido di Ancelotti, conosce il modo in cui utilizzare i giocatore, non credo che voglia un giocatore tanto per averlo. Se vuole James credo sia perché è convinto che possa dare qualcosa in più".