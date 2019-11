Perinetti: "Gli azzurri dovevano andare in ritiro. Rivoluzione a giugno? Il calcio non si fa con i sentimenti..."

Nel corso di Tmw News è intervenuto l'ex dirigente Giorgio Perinetti che ha detto la sua in merito alle ultime vicende di casa Napoli: "In estate, il Napoli era la più accreditata per essere l'alterego della Juventus. Poi, invece, in campo ha evidenziato cose diverse.



ADL ha agito bene in merito a questo caos? I giocatori sono suo patrimonio. Gli azzurri dovevano andare in ritiro. Ci saranno delle sanzioni ma la cosa più interessante da capire e se il presidente azzurro reputerà questo un ciclo finito.



Rivoluzione a giugno? Come insegna la Juve che vince sempre, il calcio non si fa con i sentimenti. Se i giocatori non hanno più nulla da dare è giusto cambiare".