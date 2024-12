Perinetti: "Si dice una bugia su Conte, non è vero. Ricordate alla Juve?"

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ha un rapporto conflittuale con la sconfitta, la somatizza molto. Si arrabbia di più quando la sconfitta nasce da una prestazione non buona o da dimenticanze dei suoi giocatori dei suoi dettami. La Lazio ha fatto una grandissima prestazione, il Napoli ha fatto degli errori in fase di ultimo passaggio, è mancata la precisione.

Questo determina il non finalizzare. Quando lavoravo con Conte, tra Bari e Siena, ricordo che si occupava già all’epoca di trovare dei giocatori sul mercato e si confrontava con me. Ha una partecipazione attiva nelle scelte di mercato. Non è vero che Conte chiede sempre calciatori importanti, ricordo che alla Juve chiese Peluso, Giaccherini e Padoin che non erano nomi roboanti. Eppure vinse lo scudetto, chiede sia giocatori top che giocatori funzionali che non ti fanno dissanguare. Dorgu? E’ un giocatore che piace a Conte, ma è normale, è molto forte. Ha le caratteristiche che Conte apprezza molto e può tornargli utile”.