Perinetti sul flop abbonamenti: "C'è malcontento anche se ADL ha speso e la squadra è più forte"

L’ex dirigente azzurro Giorgio Perinetti ha parlato nel corso di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Ai miei tempi il calcio si vedeva solo allo stadio. L’errore del sistema calcistico con l’arrivo delle televisioni private è stato quello di non dare sostegno alla gente che andava a vedere la partita.



Discorso abbonamenti? Per il discorso abbonamenti credo che ci sia stato qualche malcontento della piazza sul mercato ma comunque la squadra è stata rinforzata.



Rapporto ADL con i tifosi? La gente ha sempre rimproverato il braccino corto al presidente azzurro ma mai come quest'anno il Napoli ha speso tanto sul mercato.



Gli abbonamenti dipendono anche dai risultati? Assolutamente si. Se non ci fosse stato l’autogol di Koulibaly ci sarebbero stati tanti abbonamenti in più. Il napoletano ha fatto la bocca buona, i grandi risultati del Napoli non fanno più notizia".