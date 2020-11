Petagna, l'ex allenatore: "Si è ambientato bene a Napoli, diventerà determinante"

Leonardo Semplici, ex allenatore della SPAL, alle sue dipendenze ha avuto anche Andrea Petagna e ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Petagna si è ambientato bene a Napoli. Ha caratteristiche uniche tra gli attaccanti italiani. Facendo un percorso, che Gattuso gli ha fatto iniziare, sono certo che diventerà determinante. Io in panchina? La voglia è tanta, spero presto. Insigne? Ha trovato continuità e raggiunto maturità necessaria per fare la differenza tanto nel Napoli quanto nella Nazionale".