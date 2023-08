Pià approva Natan: "Altro grande colpo, un difensore davvero forte!"

Ignacio Pià, ex attaccante azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Inacio Pià, ex attaccante azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha fatto un altro grande colpo con Natan, un difensore davvero forte. E' molto strutturato, molto alto ma allo stesso tempo velocissimo. Nasce come terzino, poi è diventato centrale ed è un talento di grande prospettiva. L'anno scorso si era perplessi con Kim perché doveva sostituire Koulibaly, la stessa cosa capita con Natan perché deve coprire Kim, ma il brasiliano è un giovane a cui va dato tempo che però può fare benissimo".