Pià: "Il giocatore più determinante di tutta la Serie A gioca nel Napoli"

Inacio Pià, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Inacio Pià, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Credo che Kvaratskhelia sia il giocatore più determinante attualmente in serie A. Ha una facilità impressionante nel saltare l'uomo; è sempre imprevedibile; è una sopresa per tutti, me compreso...non pensavo di vedere un giocatore già ambientato in così poco tempo in un campionato tanto complicato come quello italiano. Il Napoli ha fatto un colpo incredibile. Quando è stato annunciato Raspadori, c'erano un po' di dubbi; perplessità dettate dal costo dell' operazione e sulla scarsa esperienza a livelli alti. Raspadori può fare qualsiasi ruolo lì davanti. Io lo vedo più come secondo attaccante, abile com'è a spostarsi su tutto il fronte d'attacco. Ha sempre fatto gol, anche quando giocava in Primavera. Ha forza, si muove benissimo in area, è stato un colpo importante in un attacco già forte, sperando che Osimhen torni prestissimo in forma e possa di nuovo fare la differenza come ha sempre fatto".