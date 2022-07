Pià su Politano: "Se resta, dovrà riconquistare la fiducia di Spalletti"

E' ovvio che Spalletti metta in campo chi gli dà più garanzie.

Inacio Pià, ex attaccante azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non ha ancora ben preciso quali saranno gli obiettivi. Bisogna partire con l'idea giusta. Il Napoli ha rinunciato a Koulibaly, un grandissimo giocatore, ma Kim andrà aspettato. Non si può dire adesso quali saranno gli obiettivi della squadra.

Politano? E' ovvio che Spalletti metta in campo chi gli dà più garanzie. Matteo è un ottimo giocatore, ha fatto delle cose belle a Napoli, ma la situazione non è chiarissima e dipende sicuramente dalle offerte che arriveranno. Se resta, dovrà riconquistarsi la fiducia dell'allenatore".