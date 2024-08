Piccari su Lukaku-Osimhen: “Situazione surreale! Conte deve preparare una stagione…”

vedi letture

Il direttore di TMW Radio Marco Piccari ha parlato anche del Napoli

Il direttore di TMW Radio Marco Piccari ha parlato anche del Napoli: "Osimhen è forte, o c'è o non c'è. Lo stesso discorso vale per Lukaku. Conte vuole assolutamente risolvere la questione nel più breve tempo possibile. Ho letto di uno scambio col Chelsea per Lukaku, per me sarebbe da fare se lui vuole. La situazione è surreale, sappiamo quanto sia importante per Conte avere uno in quel ruolo per lavorarci da subito. La volontà del giocatore va rispettata, ma Conte deve preparare una stagione e si trova in questa situazione. Non è facile risolvere questo problema".