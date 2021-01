Piccinini a Sky: "6,5 al Napoli e a Gattuso, Rino ha delle attenuanti"

Nel corso di 'Sky Calcio Club' sono stati assegnati i voti per il girone d'andata del campionato. Sandro Piccinini ha dato 6,5 a Rino Gattuso: "Dopo le ultime prestazioni, ha perso la Supercoppa giocando non bene, volevo togliere mezzo voto a Rino e invece gli ho confermato il 6,5. Stesso voto al Napoli che ha sempre una partita in meno e può arrivare al terzo posto. Gattuso ha delle attenuanti, come il Milan ha avuto delle assenze importanti, ha fatto a meno di Osimhen per mezzo girone d’andata e Mertens. Non ha una rosa di grandissima qualità dalla cintola in giù, per lo meno il rendimento di quest’anno”.