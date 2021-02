Piccinini a Sky: "Fare uscire sondaggi per un altro allenatore è un rischio"

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, il giornalista Sandro Piccinini ha parlato dell’attuale momento del Napoli e in particolare del rapporto tra Gattuso e la società: “Le immagini dei giocatori del Napoli che abbracciano il loro allenatore dopo il gol sono eloquenti. Gattuso ha lo spogliatoio in mano, lui non riesce a non essere sincero. Nessun allenatore in quel caso avrebbe esternato quel malessere, perché siamo abituati a dichiarazioni molto politiche. Rino riesce a dire tutto è ad esternare il proprio disagio perché non ha gradito certe situazioni. Bisogna però anche distinguere tra quello che non ha gradito a livello di commenti, social e offese gratuite e il comportamento della società. Gattuso infatti ha detto che c’è gente che lavora qua da tanti anni che si è comportata male, quindi ha fatto un riferimento molto preciso a qualche dirigente della società come se queste cose venissero un po’ spinte dall’interno. Questa è la cosa più grave. E’ come se la società ha cercato un altro allenatore, è chiaro che il club ha il diritto dei sondare un po’ il terreno, ma questa cosa non deve venire fuori perché può delegittimare l’allenatore. Oggi abbiamo visto che la squadra è unita, però è un rischio. Poi nei rapporti personali qualcosa si può rompere. Speriamo che ora la società riesca a mettere a posto le cose”.