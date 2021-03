Piccinini a Sky: "Il clima attorno a Gattuso non è piacevole, ma la squadra sta con lui"

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, il giornalista Sandro Piccinini ha parlato nel post-partita di Napoli-Bologna: "Oggi si è visto quello che può dare Osimhen al Napoli. Avere un giocatore del genere che ti allunga la difesa avversaria, che ti dà un riferimento così fisico che il Napoli non aveva. Proprio per questo motivo il club azzurro ha investito tanti soldi sull’attaccante nigeriano, non è che Osimhen è stato scelto per caso. Quello di oggi è solo il suo terzo gol, perché ha giocato pochissimo. Quindi il Napoli ha perso tanto, non è un’attenuante generica, ma un argomento importante. Dopo sappiamo anche quello che è successo tra Gattuso e la società, il mancato rinnovo, lo sfogo del tecnico qui in trasmissione che ha poi ha generato a Napoli il putiferio. Ora il clima attorno a Gattuso non è piacevole, ma regge, la squadra è viva e dimostra di stare con lui. Ora l’importante per il Napoli è di restare tutti uniti fino a fine stagione”.