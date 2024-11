Pillon: "Scudetto? L'Inter resta favorita. Il Napoli ha un vantaggio, Juve terzo incomodo"

L'allenatore Bepi Pillon ha commenta a Tuttomercatoweb il momento della Roma e non solo: “Ranieri alla Roma? Non potevano fare scelta migliore. Ma gli spetta un compito difficile, deve risalire la china. Anche se la squadra ha il potenziale per farlo”.

Quali sono stati gli errori di Juric?

“Subentrare a De Rossi che è un idolo non è facile. Ha cercato di mettere in pratica le sue idee. Poi quando non arrivano i risultati paga sempre l’allenatore”.

Come riparte Ranieri?

“Metterà Dybala al centro del progetto e questo è importantissimo”.

Scudetto: chi lo vincerà?

“Il terzo incomodo potrebbe essere la Juventus. Ma l’Inter è ancora favorita per l’organico e per come sa gestire i momenti. Il vantaggio che può avere il Napoli è che può pensare soltanto al campionato”.