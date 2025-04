Pirola combattuto: “Scudetto? Da un lato sarei contento lo vincesse Conte, ma dall'altro..."

vedi letture

Il giocatore dell'Olympiakos Lorenzo Pirola ha parlato ai taccuini di SportWeek di Frattesi: "È un grande amico. Quando entra fa sempre bene. Penso che l’Inter sia nella top-5 delle squadre più forti d’Europa, trovare spazio da titolare non è facile per nessuno".

Il difensore, fresco campione di Grecia, si è poi soffermato su un ricordo dei tempi quando vestiva la maglia dell'Inter: "Sicuramente l’esordio in Serie A contro la Spal a Ferrara. Oppure quando abbiamo iniziato il ritiro a Lugano, non lo sapevo fino a tre giorni prima. Pensi che stavo per partire per le vacanze, poi mi hanno chiamato con la prima squadra e da lì tutto è cambiato".

Il discorso poi non poteva non andare sul campionato. Il centrale biancorosso ha espresso il proprio parere sulla lotta per lo scudetto: "Da una parte sarei felice se lo vincesse il Napoli perché sono molto legato a Conte che mi ha fatto debuttare in Serie A. Sta facendo un lavoro straordinario. Ma sarei contento anche per l’Inter, la mia squadra sin da bambino".