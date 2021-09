Pistocchi a Canale8: "Gara della svolta con la Juve, il segreto è la mentalità di Spalletti"

Durante la trasmissione di Canale 8 'Il Bello del calcio', Maurizio Pistocchi ha analizzato il momento del Napoli evidenziando l'ottimo lavoro svolto da Spalletti: "È una quadra con organizzazione di gioco e mentalità, quella mentalità che l'allenatore trasmette ai giocatori che vanno in campo. Non era facile vincere sei gare su sei, anche se la gara della volta è stata quella con la Juventus: vincere con merito contro una squadra forte è fondamentale per l'autostima.

Nella lotta scudetto non si può non tenere presente la Juventus, è abituata a vincere così come l'ambiente. Il Napoli per essere sempre più competitovo dovrebbe migliorare il livello di alcuni rincalzi, portandolo ad un valore simile a quello dei titolari".