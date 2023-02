Pistocchi ai tifosi Juve: "Già c'era il crollo di abbonamenti tv e Tuttosport non arriva a 20mila copie!"

Così il giornalista Maurizio Pistocchi, ironizzando sulla campagna social dei tifosi juventini per invitare alla disdetta alle paytv ed ai media

"Mistero: nonostante in tv ci siano + tifosi della Juve che allo stadio, dopo i 9 scudetti le paytv hanno perso milioni di abbonati, gli ascoltitv sono crollati e l’house-organ bianconero #Tuttosport vende meno di 20k copie ed è uscito dalla top20. #chedisdetta", così su twitter il giornalista Maurizio Pistocchi, ironizzando sulla campagna social dei tifosi juventini per invitare alla disdetta alle paytv ed ai media sportivi, già in crisi da anni.