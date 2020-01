Pistocchi: "Al Napoli è mancata la precisione e l'attenzione. Su Demme e Lobotka..."

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del momento della squadra azzurra: "Per analizzare la stagione del Napoli servono i dati statistici: gli azzurri per possesso palla sono pari alla Juve, e per passaggi realizzati sono secondi. Quello che è venuto meno sono la precisione e l'attenzione. Gattuso deve lavorare dal punto di vista mentale. Resta da migliorare il palleggio e la fase difensiva".

DEMME O LOBOTKA - "Demme è un buon giocatore, ma non è un crack. Lobotka può far fare il salto di qualità al Napoli, credo sarà lui il titolare. L'ex Lipsia non è un campione".

COLPO IN DIFESA - "Spero il Napoli faccia qualcosa anche in difesa prendendo un leader difensivo, poi spetterà a Gattuso ottenere risultati"