Pistocchi: "Brutta sconfitta per Pirlo, Gattuso può respirare”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso un tweet, ha commentato il match tra Napoli e Juve e la vittoria degli azzurri grazie al rigore di Insigne: “Nap-Juv 1:0 Con un rigore di Insigne(Chiellini su Rahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juventus non ha giocato per tutto il 1T (neanche un tiro nello specchio) e che nel 2T il Napoli ha difeso sino al 96’. Brutta sconfitta per Pirlo Gattuso può respirare”.

