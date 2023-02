Pistocchi: "Campionato tristemente noioso, solo il Napoli diverte nel vederlo giocare"

"Napoli mina vagante in Champions? Avendo tanti punti di vantaggio in campionato, Spalletti potrà gestire nel miglior modo possibile anche le gare di Coppa".

Maurizio Pistocchi, giornalista e noto volto televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Amore Campania nel corso della trasmissione 'I Tirapietre': "Il campionato di Serie A è ormai tristemente noioso tranne quando gioca il Napoli, l'unica squadra che ti diverte nel vederla giocare perché c'è tutto, ovvero il lavoro del tecnico, la qualità dei calciatori, le idee, è quella partenopea. Poi ci sono squadre che fanno una partita buona e due no, tra queste l'Inter, che ha già perso ben sei partite dall'inizio della stagione, c'è il Milan che è sparito, cancellato, non si sa cosa sia successo, poi c'è la Juventus che incontra i politici del calcio a Roma per vedere che fine fa. Lo ha scritto Calcio e Finanza. Francesco Calvo, nuovo capo dell'area sportiva bianconera, è a Roma per incontrare eminenti politici del calcio, ma io francamente non ho capito chi siano. Un po' come nel 2006, quando fu fatto un patteggiamento perché Palazzi aveva chiesto la Serie C e sarebbe stato un disastro: sarebbe fallita e si sarebbe portata dietro Milan, Lazio e Fiorentina. Così con la Juventus in B, si sono salvate le altre. Calciopoli ingiustizia? Qualcuno lo dice e tutti i torti non ha, ma si è agito così per salvare capra e cavoli".

Napoli mina vagante in Champions? Avendo tanti punti di vantaggio in campionato, Spalletti potrà gestire nel miglior modo possibile anche le gare di Coppa. Quando sei punto a punto fai fatica a fare a meno dei titolarissimi, invece ora puoi gestire e hai un grande vantaggio. Se conosco un po' Spalletti, è contento del gruppo perché chi entra fa la differenza, come ad esempio Elmas, Simeone e gli altri e sicuramente darà soddisfazione a tutti.