Pistocchi contro Fabian: “Il gol della Fiorentina è un suo errore. Non può marcare in quel modo”

Nel corso de 'Il Bello del calcio' su Canale 8, è intervenuto il noto giornalista Maurizio Pistocchi e ha puntato il dito contro Fabian Ruiz: “Il Napoli ha vinto una partita molto difficile contro una buonissima Fiorentina. Gli azzurri hanno giocato bene. Se dobbiamo trovare un lato negativo della gara, dico che non assolvo Fabian Ruiz. Per come la vedo io ha commesso un errore grave in occasione del gol della Fiorentina. Un calciatore del suo livello non può marcare il diretto avversario in quel modo. Ha concesso troppo spazio a Vlahovic".