Pistocchi: "Il Napoli ha solo un piccolo problema e si chiama Zielinski"

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha già una chiara identità e si vede sia quando la squadra sta bene che quando è in difficoltà. Il lavoro di Spalletti finora è stato fatto benissimo, anche nei dettagli. Ha tutti i tasselli giusti ed è stata brava anche la società a prendere Anguissa, un calciatore che mi ha stupito, con un'intelligenza tattica che hanno in pochi. C'è solo un piccolo problema: si chiama Piotr Zielinski. Un grande giocatore ma non sembra molto adatto al ruolo di trequartista in cui lo schiera Spalletti".