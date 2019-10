Pistocchi sta con Ancelotti: "Turnover necessario quando ci sono tante partite in pochi giorni"

Maurizio Pistocchi, giornalista di Sportmediaset, ha affrontato i temi di casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dopo la Champions ci può stare un pareggio, dal punto di vista nervoso la Champions porta via tanto, non è sempre facile riuscire a conciliare le prestazioni nel giro di tre giorni. Non si può parlare di problema fisico, si deve parlare di problema mentale, se non utilizzi queste partite per far rifiatare i titolarissimi si fa fatica ad affrontare tutta la stagione. Il turnover bisogna farlo quando ci sono tante partite in pochi giorni, Ancelotti non doveva ragionare solo in base alla Spal ma anche a quello che c'era dopo, ovvero il difficile match contro l'Atalanta, ma molti non lo capiscono".