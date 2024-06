Pizzi: "Spalletti non mi è piaciuto su Di Lorenzo, è palese non sia in condizione"

A commentare i temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Fausto Pizzi.

Fagioli, si può puntare su di lui togliendo Jorginho?

"Lasciando fuori il fatto se ha meritato o meno la convocazione, ce l'abbiamo nella rosa ed è giusto che giochi. In una partita come quella di oggi conta chi sta più bene. E' la partita decisiva del girone e serve chi sta meglio. Lo stato di forma così viene più di una carriera di un giocatore".

Che ne pensa della difesa di Spalletti su Di Lorenzo?

"Non mi è piaciuta la comunicazione di Spalletti, ti metti in difficoltà con gli altri in rosa. Su Di Lorenzo dico che è palese che non sia in condizione, Sembra sottotono e recuperare in 4 giorni le energie fisiche e mentali per disputare una grande partita è dura, non so se può bastare".

Inter, che idea si è fatto sulla situazione di Calhanoglu?

"Indubbiamente perderesti tanto, si fa fatica a reperirne uno simile sul mercato. Per un giocatore di 31 anni 70 mln sarebbe un'operazione importante, anche perchè lo avevi preso anche a zero. Non vorrei sia una strategia dei giocatori per battere cassa, visto che c'è un nuovo investitore dopo Zhang".