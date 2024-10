Podcast Pizzi su Lukaku: "Gli servono più gare per entrare in forma, ma ha 20 gol nei piedi"

vedi letture

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato Fausto Pizzi, ex calciatore: "Tutte hanno dei piccoli problemi lì davanti. La vittoria della Juve, nelle condizioni in cui l'ha ottenuta, vale tanto, così come quella dell'Inter. La Roma mi sembra stia regredendo. E anche la vittoria del Milan ha un peso specifico. Un Napoli che porta a casa anche partite così è pericoloso".

Che succede a Lukaku?

"Io so il motivo per cui lo ha tolto Conte: gli impallava la visuale e non vedeva nulla (ride, ndr). Sicuramente ha bisogno di partite per arrivare in condizione. ma se il Napoli vince anche con Lukaku non in forma, diventa una concorrente pericolosa per il titolo. Potenzialmente Lukaku ha 20 gol e sposta gli equilibri".