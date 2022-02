Pizzul: “Qualificazione Champions difficile per la Juve, la classifica non permette errori”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Pizzul, voce storica delle telecronache della Nazionale sulla Rai: "La Juve è stata la regina del mercato che è stato diverso dai soliti mercati invernali. La Juve ha dato esempio di come si possa anche, in regimi di ristrettezza, operare in maniera importante. La Juve vuol creare qualcosa di nuovo e duraturo. Non sarà facile per la Juventus qualificarsi in Champions, la classifica non consente margini di errore ai bianconeri. Gran colpo quello di Vlahovic!"