Pizzul: “Vittoria strameritata con la Francia, ottima reazione dopo l’errore di Di Lorenzo”

Bruno Pizzul, giornalista e telecronista storico della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bene la nostra Nazionale al di là di quelle che erano le speranze. Spalletti aveva ammesso le sue responsabilità per gli Europei, ha capito di prendere di petto ciascun giocatore e metterlo difronte alle proprie responsabilità senza guardare in faccia a nessuno. Ha messo in campo una formazione da tutti attesa ma che ha avuto degli esiti insperati. L’errore iniziale di Di Lorenzo poteva pesare come un macigno sul giocatore, ma alla fine se l’è cavata. Gli azzurri sono stati bravissimi nella reazione dopo l’inizio disastroso accompagnato da una decina di minuti dove i francesi hanno fatto quello hanno voluto. Pian piano la Nazionale è riuscita a rialzarsi ed è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari, più forti individualmente ma meno organizzati, strameritando la vittoria.

Dove può arrivare questa Nazionale? La prestazione di ieri e il modo di come è stata ottenuta la qualificano tra le favorite della Nations League, almeno nel proprio raggruppamento. Poi il vero obiettivo è qualificarsi ai Mondiali, sarebbe davvero dannoso non qualificarsi per la terza volta di fila”.