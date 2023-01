Pjanic: "Purtoppo sono stato allenato da Spalletti solo per sei mesi, ma era un grande calcio"

Miralem Pjanic, ai microfoni di Tuttosport, gioca Napoli-Juventus dopo essere stato allenato da entrambi i tecnici in campo

Miralem Pjanic, ai microfoni di Tuttosport, gioca Napoli-Juventus dopo essere stato allenato da entrambi i tecnici in campo: "La rinascita Juve? Inizialmente i ragazzi hanno vissuto un periodo complicato, ma quando entri in una crisi così, in cui se giochi contro il Psg o l’ultima della Serie A ti sembrano tutti allo stesso livello, è perché la paura e le incertezze entrano nella squadra. Non riesci ad esprimere quello che vuoi, non è facile uscirne. Ma ho sempre detto che nessuno più di Allegri sarebbe stato in grado di ribaltare questa situazione. Allegri sa entrare nella testa dei giocatori, li mantiene calmi durante la tempesta. Non è per caso se è uno degli allenatori più titolati della storia del calcio italiano.