Plastino pazzo di Gattuso: "E' tra i migliori allenatori in Europa"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Gennaro Gattuso: "Gattuso è tra i top allenatori in Europa. Per come stava messo il Napoli in precedenza, ha compiuto un miracolo. Non solo a livello tattico, ma anche sul fronte psicologico. In certe circostanze il Napoli pressa alto, in altre invece si arrocca dietro. Ho visto delle cose nuove nel nostro calcio da parte del mister, modella la sua squadra di partita in partita".