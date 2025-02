Policano esalta Juan Jesus: "Professionista vero, Conte sa una cosa su di lui"

Roberto Policano, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Restare a tre punti dall’Inter è tanta roba, il Napoli ha avuto tutta la settimana per prerare la gara con l’Udinese, cosa che l’Inter non potrà avere e questo è un gran vantaggio. Buongiorno? Juan Jesus in passato ha fatto degli errori, ma quando è stato chiamato in causa quest’anno ha fatto benissimo e Conte sa di avere una valida alternativa a Buongiorno. Sono contento per Juan Jesus perchè è un vero professionista.

McTominay? Non credo che una prestazione non all’altezza possa minare la serenità di questo ragazzo che resta una pedina importantissima per questo Napoli. Ora il Napoli non è una squadra prevedibile rispetto al solito gioco di Conte. Ora il Napoli gioca più sul fraseggio, più sul possesso palla e più sugli inserimenti. Una prestazione negativa non vuol dire che McTominay sia in crisi”.