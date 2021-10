Policano: “Vi dico la chiave per battere il Torino. Insigne? Fossi in lui resterei a vita”

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Policano, ex calciatore, fra le tante, di Torino e Napoli.

“Ho giocato in quattro tra le piazze più calorose d’Italia: Genoa, Roma, Torino e Napoli. Non tifo per una nello specifico, ma le seguo tutte con grande affetto. Per quanto concerne il Toro, Juric sta pagando l’avere una rosa corta: lui spreme al massimo i calciatori ed avrebbe bisogno di più ricambi. Le sue squadre sono brave nella pressione alta e nell’uno contro uno.

Belotti? Non metto in dubbio la volontà del ragazzo di fare bene ad ogni partita, in granata l’ha dimostrato dando il massimo sempre. Chiaramente, il mancato rinnovo può influire sull’aspetto mentale. Il Napoli di Spalletti, invece, lotterà fino alla fine per un traguardo importante. È uno bravo a dare stimoli, ma è anche estremamente preparato e sa dare ai suoi le carte giuste per affrontare gli avversari. Poi il toscano è bravissimo nel creare gruppo, e su questo è aiutato dall’intelligenza dei suoi calciatori. La chiave sarà il cercare sempre la verticalizzazione su Osimhen, visto che la difesa del Torino gioca sempre molto alta.

Insigne? La società deve fare uno sforzo per tenerlo, ma anche lui deve andare incontro ad Adl. Se rinnova il contratto resta nella storia partenopea, e questo peserà sulla sua scelta. Fossi in lui, a trentuno anni e nel pieno della maturità, resterei e mi godrei la gloria che ne conseguirebbe, anche per cercare di battere tutti i record. Certo, purtroppo è da tenere presente anche l’aspetto economico, e per questo c’è bisogno di trovare un accordo.

Roma? La società ha preso un grande allenatore, che ha riportato entusiasmo e motivazione sia all’ambiente che ai calciatori. Rispetto ad altre squadre è tecnicamente inferiore e deve trovare un po’ di continuità. I giallorossi li vedo dietro ad Inter, Napoli e Milan”.