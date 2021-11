Politano conosce la sua ex: "Inter favorita per lo Scudetto, ma è una gara da vincere!"

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, a tre giorni dal big match con la sua grande ex, l'Inter, si è soffermato anche sulla partita nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo carichi, abbiamo avuto due settimane per prepararci al meglio. Ora stanno rientrando i nazionali, domani e sabato prepareremo al meglio questa partita".

E' una verifica importante giocare a San Siro? "E' una partita molto importante, affrontiamo una grandissima squadra e sarà difficile. Dovremo fare risultato per tenere l'Inter il più lontano possibile".

Per te, ex Inter, sarà una partita speciale quella di domenica? "Quando San Siro è pieno si fa sentire. Ci aspetta una partita dura. L'Inter in casa è una squadra forte, ha grande entusiasmo. E anche se loro sono un po' distaccati da noi restano i favoriti per lo Scudetto".

Un titolo per Inter-Napoli? "Partita da vincere".