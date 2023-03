Politano: "Scudetto? Sarebbe un sogno. Speriamo in una festa spettacolare..."

L'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

L'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Lo sappiamo che vincere uno scudetto a Napoli sarebbe un sogno per tutti quanti, giocatori, società e la città che lo merita perché è tanti anni che non lo vince. Sarà una città in festa e spettacolare, noi cerchiamo domenica dopo domenica di dare il massimo per coronare questo sogno".