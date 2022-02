Politano: "Voglio andare in Nazionale, spero in una chiamata del ct Mancini"

Strano ma vero, Matteo Politano non è mai stato ancora convocato dalla Nazionale Italiana. Ma l'altro azzurro è un suo sogno, lui ci spera, lo ha detto nella sua intervista alla radio ufficiale: "Il mio obiettivo è fare bene col Napoli per poi sperare in una chiamata di Mancini. Ora penso al Napoli e poi spero possa arrivare".