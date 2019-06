Zbigniew Boniek, presidente della federazione polacca, ha rilasciato un'intervista a Przeglad Sportowy parlando di Zielinski dopo il 4-0 sull'Israele: "Ha giocato una partita fenomenale. Dopotutto non ha imparato a giocare a calcio in tre giorniMa lo preferisco in mezzo al campo e non da ala classica" ha concluso.